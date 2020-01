Steven Tyler: Lange Zeit wütend auf seine Band „Aerosmith“

Steven Tyler ist lange unglaublich wütend auf seine „Aerosmith“-Bandkollegen und sein Management gewesen, als diese ihn in den Achtzigern zum Entzug zwangen.

Dem „Haute Living Magazine“ sagte der Frontmann dazu: „Es gab damals so etwas wie Entzugskliniken nicht. Es gab nur mentale Institutionen. 84 und 86 ging ich weg und ich habe es nicht wirklich verstanden. Anfang der Achtziger war es schrecklich und die Drogen haben uns übernommen. Ich war der erste, der sich dagegen behandeln ließ. Es gab einen Moment 1988, als mein Management und meine Band eine Intervention für mich abhielten. Sie dachten: ‚Lasst uns den Leadsinger trocken bekommen und all unsere Probleme wären gelöst.‘ Ich wurde also clean und es hat mich viele Jahre gekostet, über die Wut hinwegzukommen, dass sie mich auf den Entzug schicken, während sie im Urlaub waren. Aber bis zum heutigen Moment bin ich dankbar und für meine Abstinenz schulde ich ihnen meinen Dank.“

Und das ist der Grund, warum „Aerosmith“ diesen Sommer nach Europa kommen können und dabei auch den deutschsprachigen Raum einen Besuch abstatten.

Foto: (c) PR Photos