Stormzy: „Habe meine Ex öffentlich gedemütigt“

Stormzy hat sich nach der Trennung von seiner Freundin Maya Jama nicht gerade wie ein feiner Gentleman verhalten. Der Rapper und die Moderatorin hatten sich letzten August nach vier Jahren Beziehung getrennt. Inzwischen bereut Stormzy sein unsensibles Verhalten.

Dazu sagte er im Gespräch mit dem Radiomoderator Charlamagne Tha God auf „YouTube“: „Nachdem wir uns getrennt hatten, war ich in Clubs und es wirkte so, als würde ich mich einen Dreck scheren. Ich habe sie öffentlich gedemütigt. [Und dann denkst du dir:] ‚Diese eine leichtsinnige Nacht und all diese Dinge, Heirat, Kinder, nun wirst du [das] wahrscheinlich nie [haben]. Das hast du verloren.‘ Ich wusste nicht, dass du dein eigenes Herz brechen kannst, indem du das Herz einer anderen Person brichst.“

Stormzy hätte seine Ex sehr gerne zurück, erklärte er im Interview und er gab zu, „definitiv noch immer ein Ar…loch“ zu sein.

Foto: (c) Landmark / PR Photos