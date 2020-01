Stormzy: „Ich bin ein natürlicher Nervfaktor“

Schon seit Wochen liegen Stormzy und Wiley, der Gottvater des britischen Grimes, im Clinch. Die beiden Musiker beleidigen sich, was das Zeug hält gegenseitig, und zwar nicht nur in ihren Songs, sondern auch in den sozialen Medien.

Wiley ärgert sich beispielsweise darüber, dass Stormzy den Grime nicht ernst nimmt und diesen somit zerstören würde. Der 27-Jährige hingegen betonte aber, dass er damit leben könne. Er sagte in der Radiosendung ‚Ebro in the Morning‘ auf Hot „97“: „Ich denke, ich bin einfach ein natürlicher Nervfaktor.“

Der Musiker sagte, er würde stattdessen lieber jungen Künstler applaudieren, die sich über Erfolge freuen können. Er fügte hinzu: „Auch wenn in 10, 15 Jahren jemand nachkommt, dann würde ich denken: ‚Meine Güte, das hätte ich nicht gekonnt, niemand konnte das vorher.‘ Das ist mir im Herzen sehr wichtig. Ich habe aber meinen Frieden damit gemacht, seit ich 2014 angefangen habe.“

