Stormzy will seine Ex zurück

Die aktuelle Single „Lessons” von Stormzy beschäftigt sich mit der Trennung des Rappers von seiner langjährigen Freundin Maya Jama. Der Rapper und die Moderatorin hatten sich letzten August nach vier Jahren Beziehung getrennt. Der Musiker würde seine Ex aber gerne zurück haben.

Im Gespräch mit dem Radiomoderator Charlamagne Tha God auf „YouTube“ sagte Stormzy: „Sie ist ein phänomenaler Star. Ich würde es lieben, wenn [wir wieder zusammenkämen] (…) Ich würde gerne all die Dinge machen, damit es funktioniert. Ich will sie heiraten, ich will ihre Kinder haben. Alles davon.“

Im Mai 2017 hatte Maya Jama übrigens noch von Hochzeit gesprochen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos