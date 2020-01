Super Bowl 2020: Demi Lovato singt die Hymne

Erst die Grammys dann der Super Bowl. Demi Lovato meldet sich musikalisch mit zwei Riesenauftritten zurück!

Am 03. Februar wird die 27-Jährige vor dem größten Sportereignis der Welt, dem Finale des American Football, die US-amerikanische Nationalhymne trällern. Das gibt Lovato mit einem kurzen und knackigen Post via „Instagram“ bekannt. Sie schrieb: „Ich singe die Hymne beim Super Bowl! Wir sehen uns in Miami.“ Damit wird die Sängerin in einen elitären Kreis eintreten. Diana Ross, Neil Diamond, die „Backstreet Boys“, Mariah Carey, Beyoncé, Christina Aguilera, Alicia Keys, Lady Gaga, Pink – die Liste der Vorgänger ist wahnsinnig prominent.

Musikalisch dürfte das Sportereignis ein Mega-Event werden. Für die Halbzeitshow sorgen Jennifer Lopez und Shakira.

Foto: (c) Universal Music