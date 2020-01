Super Bowl 2020: Die Traum-Setlist von Jennifer Lopez und Shakira

In nicht mal einer Woche ist es soweit, dann findet der diesjährige Super Bowl statt und damit auch die Halbzeitshow von Jennifer Lopez und Shakira.

Und während über den Auftritt der beiden Damen noch sehr wenig bekannt ist, so hat das „Billboard Magazine“ sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche Songs der Sängerinnen sie gerne bei diesem Event hören möchte. Da fallen einem natürlich Lopez‘ Hits wie „Get Loud“ und „Dinero“ ein sowie Shakiras Lieder „Whenever, Wherever“ und „Beautiful Liar“. Die Musikzeitschrift hat daraus zumindest die Traum-Setlist für die Halbzeitshow gebastelt.

Hier ist sie:

Eröffnung von Jennifer Lopez: „Let’s Get Loud“ / „On the Floor“ (Medley)

Einstieg Shakira: „Can’t Remember to Forget You” / “Dare” / “Beautiful Liar (Medley)

Spanischsprachige Songs: “Crazy” / “La Tortura“ / „Dinero“ / „El Anillo“

Großes Finale: „Whenever, Wherever“ / „Live It Up”

Foto: (c) PRN / PR Photos