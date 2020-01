Super Bowl 2020: Harry Styles gibt den Startschuss

Der Super Bowl wird dieses Jahr von Harry Styles eingeläutet.

Der Sänger ist am 31. Januar der Headliner des Pepsi Pre-Super Bowl-Events, wie „contactmusic.com“ berichtet. Styles selbst lässt in einem Statement dazu verlauten: „Ich bin ganz aufgeregt, dieses Jahr auf der Pepsi Super Bowl Party zu spielen. Ich habe gehört, diese sind großartig und ich freue mich darauf. Ich sehe euch in Miami.“

Harry Styles ist dabei übrigens nicht alleine: Auch Mark Ronson wird ein Set abliefern.

Foto: (c) Sofi Adams / Sony Music