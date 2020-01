Super Bowl 2020: Shakira macht sich bereit

Ein bisschen mehr als eine Woche, dann wird Shakira gemeinsam mit Jennifer Lopez in der Halbzeit beim Super Bowl die Massen begeistern. Und damit auch alles klappt, legt sich Shakira in den letzten Tagen noch einmal so richtig ins Zeug.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin: „Wir erhöhen unsere Vorbereitungen!“ Dazu postete die 42-Jährige ein Video, in dem sie und ihre Trainerin sich einen Football hin und her werfen. Am Anfang klappt es nicht so gut, doch zum Ende fängt Shakiras Trainer den Ball.

Shakira trainiert übrigens auch, wenn ihre Kinder neben ihr rumtollen und sie sogar mit Gymnastikbällen bewerfen.

Foto: (c) Sony Music