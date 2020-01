Suzi Quatro will Miley Cyrus für Biopic

Suzi Quatro war in den 70er-Jahren eine der erfolgreichsten Rockmusikerinnen in Europa. Jetzt soll es über die Sängerin einen biografischen Film geben. Und welche Schauspielerin soll sie verkörpern?

Über die Traumbesetzung für die Rolle, sagte Quatro am Donnerstag (02.01.) in der Frühstücks-Talkshow „Good Morning Britain“: „Himmel, ich wünschte, ich könnte es selbst machen, aber Miley Cyrus [soll es werden]. Sie wurde schon angesprochen und sie ist doch einfach so niedlich, oder nicht? Sie ist ein wirklich talentiertes Mädchen.“ Bisher hat sich die 27-Jährige offiziell noch nicht dazu geäußert, aber Suzi Quatro hätte sie sehr, sehr gerne dabei. Sie sagte weiter: „Ich werde beim Casting natürlich mit involviert sein und wenn ich keinen Vibe kriege … ich will einen Vibe. Ich schreibe auch das Drehbuch mit dem Autor zusammen.“

Suzi Quatro passen ihre Leder-Outfits von früher übrigens immer noch – und Miley Cyrus wäre wohl bestimmt nicht abgeneigt, sich mit Leder einzukleiden.

Foto: (c) Rainer Haas / Hammerl Kommunikation