Taylor Swift freut sich auf Neuaufnahme alter Songs

Dieses Jahr ab November wird Taylor Swift all ihre alten Songs erneut aufnehmen, da ihr ehemaliges Plattenlabel „Big Machine Records“ ihr es nicht genehmigt, ihre Masteraufnahmen zu kaufen.

Dem „Billboard Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Ich weiß nicht [, wie lange es dauern wird]. Aber es wird Spaß machen, denn es fühlt sich an, als würde ich eine Freiheit und das, was mir gehört, zurückerhalten. Als ich diese Songs kreierte, wusste ich nicht, zu was sie heranwachsen würden. Zurückzugehen und zu wissen, dass sie den Menschen etwas bedeuten, ist eigentlich ein wirklich schöner Weg um zu feiern, was die Fans für meine Musik getan haben.“

Taylor Swift hätte übrigens jede Summe gezahlt, wenn sie dafür ihre Masteraufnahmen bekommen hätte. Allerdings wurde ihr nie die Gelegenheit dazu gegeben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos