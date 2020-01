Taylor Swift: Mama leidet an Brustkrebs und Hirntumor

Taylor Swift muss eine private Hiobsbotschaft verkraften. Ihre Mutter leidet wieder an Brustkrebs.

Und nicht nur das: In einem Interview mit „Variety“ verriet Taylor: „Während sie in Behandlung war, entdeckten sie auch noch einen Hirntumor. Die Symptome, die eine Person mit einem Hirntumor durchleben muss, sind nochmal etwas ganz anderes als alles, was wir von ihrem Brustkrebs her kannten. Das ist eine wirklich harte Zeit für uns als Familie.“ Und damit TayTay für sie da sein kann, wird sie dieses Jahr kürzertreten und beispielsweise eine etwas ausgedünnte „Lover“-Tour spielen.

Die Fans von Taylor Swift vermuteten schon seit Wochen, dass der Krebs bei Mama Andrea zurück sein könnte.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos