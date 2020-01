Taylor Swift und die tiefen Wunden von Kanye West

Dass Kanye West 2009 Taylor Swifts Dankesrede unterbrochen und ihr das Mikrofon aus der Hand gerissen hat, als sie in der Kategorie „Bestes Video einer weiblichen Künstlerin“ gewann, hat sie mehr getroffen, als die meisten wussten.

Dem „Variety Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Als Teenager, der nur in der Country-Musik war, meine erste Pop-Awardshow zu besuchen, in der mir jemand die Botschaft schickte: ‚Du wirst hier nicht respektiert. Du solltest nicht hier auf dieser Bühne sein.‘ Diese Botschaft hat sich in meine Psyche eingebrannt, mehr als jemand weiß… Man konnte auf zweierlei Arten dazu reagieren: Ich hätte mich zusammenkugeln und beschließen können, dass ich nie wieder zu solchen Events gehe oder ich könnte härter arbeiten können, als es die anderen von mir erwarten und Dinge auszuprobieren, die niemand erwartet, um diesen Respekt, den ich mir ersehnte, hoffentlich eines Tages erhalten.“ Und diesen Weg ist Swift auch gegangen.

2015 schien es sogar für kurze Zeit, als hätten sich Taylor Swift und Kanye West versöhnt, doch dann veröffentlichte er seinen Song „Famous“ und eine Freundschaft der beiden scheint nur endgültig vom Tisch zu sein.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos