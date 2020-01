„The 1975“: Finale Albumphase hat begonnen

Die Verschiebung ihrer Europatournee hat sich für „The 1975“ offenbar ausgezahlt. Wie der Manager der Band, Jamie Osborne, gegenüber „NME“ verlauten ließ, ist das ihr neues Album „Notes On A Conditional Form“ so gut wie fertig.

Und das Ergebnis kann sich hören lassen, denn wörtlich meinte Osborne: „Wir sind aktuell in der finalen Phase. Ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Es hat wirklich unsere Leben konsumiert. Es war schwierig, diese zwei Alben zu machen und ihnen zu erlauben, kreativ vorwärts zu gehen auf eine Weise, die Matthew [Healy, Frontmann] und George [Daniel, Drummer] verlangen, während sie promoten und touren. Es ist erst jetzt, wo wir zum Prozessende kommen, dass ich erkenne, was für eine Erleichterung es ist, die Ziellinie zu erreichen. Es waren die zwei großartigsten, aber auch intensivsten Jahre meines Lebens. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Es war so tolle Teamarbeit.“ Und was können die Fans von der neuen Platte erwarten? Obsorne fügte hinzu: „Sie verschieben weiterhin die Grenzen in alle Richtungen. (…) Es ist ihre beste Platte. Ich sage das mit Überraschung, denn sie werden einfach immer besser. Das ist eine tolle Sache.“

„Notes On A Conditional Form“ soll übrigens am 21. Februar erscheinen.

