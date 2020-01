„The 1975“: Neuer Song kommt nächste Woche raus

Gute Neuigkeiten für „The 1975“-Fans: Nächste Woche wird die britische Indie-Rock-Band aus Manchester ihren neuen Track veröffentlichen: Er heißt „Me & You Together Song“.

Offiziell vorstellen wollen die Jungs ihn am 16. Januar auf „BBC Radio“ bei Annie Macs “Hottest Record in the World”. Die Singleauskopplung gehört zum Album “Notes On A Conditional Form”, das am 21. Februar erscheint.

Um sich auf die Fertigstellung ihres Albums „Notes On A Conditional Form“ konzentrieren zu können, haben „The 1975“ übrigens neulich die Termine ihrer anstehenden Europatournee 2020 verschoben.

Foto: (c) Magdalena Wosinska / Verstärker Medienmarketing