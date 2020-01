„The 1975“ verschieben Albumveröffentlichung

Schlechte Nachrichten für alle „The 1975“-Fans: Die Band muss die Veröffentlichung ihres kommenden Albums „Note On A Conditional Form“ nach hinten verschieben, das eigentlich am 21. Februar erscheinen sollte.

In einem Live-Video auf „Instagram“ ließ Frontmann Matt Healy verlauten: „Wir haben unser Album beendet, deswegen waren wir sehr beschäftigt. Es dauert drei Monate oder so, eine physische Platte daraus zu machen, deswegen wird es erst am 24. April herauskommen. Sorry, wenn das nervt oder so.“

Dabei haben „The 1975“ extra ihre Europatournee verschoben, um das Album rechtzeitig fertigzustellen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos