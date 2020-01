„The Kelly Family“-Spross will in die Politik

Die „Kelly Family“ hat sich in den letzten Jahren immer weiter vergrößert: Patricia, Angelo, Kathy, Jimmy, Joey und John haben mittlerweile eigene Familien gegründet. Der Nachwuchs tritt größtenteils in die musikalischen Fußstapfen seiner Eltern. Bei zwei der drei Kinder von Joey Kelly ist es aber anders: Der 19-jährige Luke eifert seinem Vater in Sachen Extremsport nach und der 16-jährige Leon will in die Politik.

Auf seinem „Instagram“-Account postete der Kelly-Spross: „Ich interessiere mich sehr für Politik, weshalb ich in Zukunft vorhabe, ein Amt als Politiker auszuüben.“ Aktuell absolviert er ein Praktikum im Bundestag bei dem er auch FDP-Chef Christian Lindner treffen durfte. Zu einem Schnappschuss, der ihn mit dem Politiker zeigt, schrieb er gestern (20.01.) stolz: „Anlässlich meines heutigen 16. Geburtstages habe ich meinen Mitgliedsantrag zusammen mit ihm ausgefüllt und werde voraussichtlich ein Teil der FDP sein.“

Lilian, die 13-jährige Tochter von Joey Kelly, strebt aber eine Musikkarriere an. Sie stand im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Familie ihres Onkels Angelo auf der Bühne.

Foto: (c) Universal Music