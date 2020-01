„The New Roses“ werden Vorgruppe von „Kiss“

„Kiss“ haben den Support-Act ihrer letzten Deutschland-Konzerte bekanntgegeben. Wie das „Rolling Stone Magazine“ berichtet, werden Gene Simmons, Paul Stanley und ihre Kollegen bei ihren Auftritten in Dortmund, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart von „The New Roses“ begleitet. Die Wiesbadener Band um Frontmann Timmy Rough begleiteten „Kiss“ bereits seit 2019 bei deren „End of the Road“-Tournee und waren auch schon Gäste auf der „Kiss Kruise“, den Kreuzfahrt-Touren der Hardrocker.

Die sind die Termine der “End Of The Road Tour” 2020:

14.06.2020 – Dortmund, Westfalenhalle

15.06.2020 – Hamburg, Barclaycard Arena

10.07.2020 – Frankfurt, Festhalle

11.07.2020 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos