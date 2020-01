Tim Bendzko verabschiedet sich von 2019

Gute Nachrichten für alle Fans von Tim Bendzko: Der Sänger arbeitet fleißig an einer neuen Platte, wie er jetzt auf „Instagram“ zeigt. Dort postete er ein Foto von sich aus dem Studio und schrieb…

Tim Bendzko trotzt der hohen Luftfeuchtigkeit

Das schwüle Wetter am Wochenende (27./28.07.) hat Tim Bendzko nicht davon abbringen können, noch weiter an seinem kommenden Album „Filter“ zu basteln. Doch ganz reibungslos lief es wohl nicht ab, denn in seiner „Instagram…