Timbaland über seinen Lebenswandel

Songs wie „Apologize“ und „Give It To Me“ haben ihn weltberühmt gemacht, den Produzenten Timbaland. Er gilt als einer der erfolgreichsten Produzenten der 90er und 2000er.

In letzter Zeit hat er rund 60 Kilo abgenommen, berichtet „VIP.de“. Mit einer Diät und einer Veränderung seines Lebensstils. Früher drehte sich sein altes Leben um Partys, Alkohol und Drogen, jetzt um gesundes Essen und Sport, erzählte er in der Februar-Ausgabe des Magazins „Men’s Health“. Demnach steht er um 7 Uhr morgens auf und ist zwei Stunden später schon im Fitnessstudio, und er ernährt sich wie ein Bodybuilder. Als kleine Sünde gönne er sich am Wochenende bloß mal ein Glas Rotwein, verriet Timbaland.

Timbaland erzählte übrigens auch, dass die traurigen Höhepunkte in seinem Leben Geldprobleme und die Scheidung von seiner Frau im Jahr 2011 gewesen seien.

Foto: (c) Roxy Lee / PR Photos