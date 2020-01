Tinie Tempah: „Das ist mein Ghetto-Luxus“

Für manche sind Luxusgüter Autos und Schmuck, für Tinie Tempah sind dies Schuhe. Der Musiker hat eine ganze Kollektion von Sportschuhen, die er in seinem Haus in London in einer Glasvitrine ausstellt.

Dem „Observer Magazine“ sagte der 31-Jährige: „Manche Menschen sammeln Uhren und Gucci-Handtasche. Als ich aufgewachsen bin, waren Sportschuhe das ultimativ verfügbare Luxusgut. Viele unserer Helden wurde mit den großen Marken in Verbindung gebracht. Ich habe eine ganze Kollektion davon. Das ist mein Ghetto-Luxus.“

Auch Sportklamotten gehören für Tinie Tempah einfach dazu.

