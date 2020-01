Todesursache von Juice Wrld offiziell bestätigt

Juice Wrld ist im Alter von gerade einmal 21 Jahren am Flughafen von Chicago an einem Krampfanfall gestorben. Die Notärzte haben um sein Leben gekämpft, allerdings ohne Erfolg. Die ersten Äußerungen seiner Freundin weckten den Verdacht, der Rapper sei an einem Drogencocktail gestorben. Zu Lebzeiten soll er illegale Substanzen zu sich genommen haben.

Dieser Verdacht wurde nun von den Behörden bestätigt. Wie „TMZ“ berichtete, ist Juice Wrld laut eines Gerichtsmediziners an einer Überdosis aus Oxycodon und Kodein gestorben. Laut Zeugen am Flughafen könnte er vor seinem Anfall die tödliche Menge an Tabletten geschluckt haben, um sie vor dem FBI zu verstecken. Die Beamten hatten nach der Landung auf ihn gewartet, weil der Pilot des Flugzeugs gemeldet hatte, dass sich Waffen an Bord befänden.

Rund zwei Wochen nach seinem plötzlichen Tod wurde Juice Wrld in Illinois im Kreise seiner Familie und Freunden beigesetzt.

Foto: (c) Nabil / Universal Music