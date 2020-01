Tom Jones: Im Sommer in Deutschland

Tom Jones gibt sich in Deutschland die Ehre – allerdings nur für ein einziges Konzert. Wie der Sänger jetzt laut „Eventim“ mitteilte, tritt er am 25. Juni im Berliner Tempodrom auf. Der Kartenvorverkauf startet bereits am kommenden Freitag (31.01.) um 10 Uhr. Zudem ist Jones noch auf einigen Festivals in der Bundesrepublik zu Gast.

Hier all seine Deutschland-Termine:

24.05. Siegen, KulturPur! Festival

25.06. Berlin, Tempodrom

22.07. Wiblingen, Kloster Wiblingen

29.07. Lauchheim, Schloss Kapfenburg

