Trent Reznor ist wieder Papa

Das Jahr 2020 startet für Trent Reznor richtig ereignisreich. Der „Nine Inch Nails“-Frontmann hat jetzt verlauten lassen, dass erst kürzlich zum fünften Mal Vater geworden ist.

Deswegen hatte er noch gar nicht richtig Zeit, sich über die Aufnahme seiner Band in die Rock’n’Roll Hall of Fame Gedanken zu machen: „Das ist noch ganz frisch für mich. Und am Wochenende (11./12.01.) habe ich gerade erst ein neues Baby bekommen. Es gibt hier viel Action… 2020 startet mit einem großen Knall!“

Mit seiner Frau Mariqueen Maandig hat Trent Reznor bereits die Söhne Lazarus und Balthazar sowie einen dritten Sohn, dessen Namen nicht bekannt ist und Tochter Nova.

Foto: (c) Bob Charlotte / PR Photos