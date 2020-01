Udo Lindenberg und die Inspiration durch die Hamburger Schwulenszene

Seit vorgestern (16.01.) läuft das Biopic „Lindenberg! Mach Dein Ding“ in den Kinos. Im Film gibt der Transvestit Butterfly, gespielt von Tim Fischer, dem Rockmusiker den entscheidenden Rat: „Erfinde Dich neu! Zeig Deine Seele!“ Ob er tatsächlich damals von der Hamburger Schwulenszene inspiriert wurde, das verriet der 73-Jährige im Interview mit der „mopo“.

Er sagte: „Schon. Ich hatte immer David Bowie im Ohr. Der hat sich zu der Zeit auch neu erfunden als Ziggy Stardust. Und auf dem Kiez war das eben auch so in der Queer- und Transenszene im Pulverfass am Hauptbahnhof. Solche Läden gab es auch auf dem Kiez. Da hing ich viel rum. Die sind auch oft mitgekommen mit uns auf Tournee.“ Er verriet auch, was er sich bei ihnen abgeschaut hat: „Sie haben mir die Schminke ins Gesicht gemalt, mir gezeigt, wie man das macht mit den größeren Augen. Wie du noch ’ne Ecke schärfer aussiehst. Das haben die ja total drauf. Es gab damals auch die deutschen Bands, die in Jute, Sack und Lumpen auftraten, es gab ja gar keine richtige deutsche Rockglamourband. Ich hab’ mir dann gleich Gamaschen angelegt, den weißen Frack übergestülpt und richtig auf Showtime gemacht.“

Ebenfalls mit dabei sind unter anderem Detelv Buck, Max von der Groeben, Charly Hübner, Julia Jentsch, Martin Brambach, Ruby O. Fee, Christoph Letkowski, Ella Rumpf, Jeanette Hain und Saskia Rosendahl.

