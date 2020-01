Ufo361: Schmuck im Wert von 300.000 Euro geklaut

Wer den deutschen Rapper Ufo361 fragen wird, wie er ins neue Jahr gestartet ist, dürfte eine sehr deutliche Antwort bekommen. Der 31-Jährige wurde Opfer eines Diebstahls. Während Ufuk Bayraktar, so sein bürgerlicher Name, Silvester in Dubai verbrachte, wurde in seiner Heimat Berlin eine Bank ausgeraubt, in der er ein Schließfach besaß. Die Beute der Gauner? Unter anderem Ufos kompletter Schmuck im Wert von mehr als 300.000 Euro. Ein herber Verlust, den der Musiker ganz offensichtlich nicht so hinnehmen möchte.

Via „Instagram“ schrieb er: „Das waren so krasse Erinnerungen. (…) Wer mir Hinweise bringt, dem gebe ich 100.000 Euro.“ Ein satter Finderlohn. Unter den gestohlenen Wertsachen befinden sich unter anderem ein Dior-Armband, eine funkelnde Rolex und eine mit Steinen besetzte „Wave“-Kette.

Das neue Jahr startet mit mächtig krimineller Energie. Beispielsweise wurde auch Mariah Carey Opfer eines Verbrechens.

