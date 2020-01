US-Charts: Eminem überholt Kanye West

Eminem hat sich in dieser Woche mit seiner Überraschungsplatte „Music to Be Murdered By“ auf Anhieb die Spitze der US-Album-Charts geschnappt und gleichzeitig einen neuen Rekord aufgestellt.

Der Rapper kann jetzt nämlich die meisten aufeinanderfolgenden Nummer-Eins-Debüt in den Billboard 200 vorweisen und zwar neun Stück, berichtet „billboard.com“. Damit überholt Eminem seinen Kollegen Kanye West, der „nur“ auf acht aufeinanderfolgenden Nummer-Eins-Debüts kommt.

Auch seine letzte Platte hat Eminem wie aus dem Nichts heraus veröffentlicht.

Foto: (c) Craig McDean / Universal Music