US: Mariah Carey feiert witzigen Rekord

Mariah Carey hat in diesem neuen Jahr bereits ihren zweiten Rekord in den USA einfahren können. Nachdem die Sängerin sich gleich zu Beginn von 2020 mit ihrem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas is You“ weiterhin Platz eins in den US-Single-Charts sicherte, stellte sie damit als erste Künstlerin den Rekord auf, dass sie in vier Jahrzehnten unabhängig mindestens eine Nummer-eins-Position innehatte.

Diese Woche fiel ihr Song jedoch komplett aus den Hot 100 heraus und Carey ist damit die erste Künstlerin in dieser Dekade, deren Song die Chartliste verlassen hat. Die 49-Jährige feierte diesen witzigen Rekord, in dem sie auf „Twitter“ schrieb: „Der ist es wert. Ha, einen weiteren Rekord!“ Dazu fügte sie ein GIF an, in dem sie verlegen grinst.

Übrigens: In Deutschland lieferte Mariah Carey an Heiligabend mit „All I Want For Christmas is You“ den meistgestreamten Song eines Tages.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos