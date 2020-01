Vanessa Mai: #GreenInternet

Die Internetnutzung in Deutschland produziert jedes Jahr so viel CO2 wie der gesamte Flugverkehr. Vanessa Mai möchte ein Zeichen für den Klimawandel setzen und lebt vorgestern (08.01.) deswegen mal komplett ohne „YouTube“, „Netflix“ und Co.

Auf „Instagram“ kündigte sie gestern an: „Um zum Thema „Energieverbrauch durch Internetnutzung“ ein Zeichen zu setzen werde ich morgen einen Tag offline gehen! Wenn Ihr Lust habt, macht mit und legt Smartphone, Tablet und Co. für einen Tag zur Seite! Don’t click! Don’t watch! Don’t post! Für einen Tag #GreenInternet.“

In den Kommentaren finden sich viele Zusprüche für diese Aktion, doch einige meinen auch, dass sie dies aufgrund ihrer Arbeit nicht machen können.

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl