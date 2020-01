Vanessa Mai rät zu Dankbarkeit

New Year, New Me. Neujahr ist ein beliebter Zeitpunkt, um sein Leben umzukrempeln.

Wer allerdings noch auf der Suche nach etwas Neuem ist, könnte sich mal auf dem „Instagram“-Profil von Vanessa Mai umschauen. Die Sängerin hat nämlich via Story-Funktion eine Anregung gegeben. Sie schrieb: „Was kannst du tun, um dein Leben sofort zu verändern? Dankbarkeit. Dankbarkeit bringt sofort mehr in unser Leben.“ Also, probiert’s mal aus!

Vanessa Mai geht in diesem Jahr übrigens auf große Tour.

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl