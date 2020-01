Vanessa Mai: Überwältigt vom Feedback zum TV-Film

Mit „Nur mit dir zusammen“ hat Vanessa Mai ist TV-Film-Debüt im deutschen Fernsehen gegeben. Am Samstag (25.01.) war der Streifen in der ARD zu sehen und ihre Fans waren total begeistert davon.

Auf „Instagram“ bedankte sich die Sängerin jetzt für die liebe Worte. Sie schrieb: „Ich bin wirklich überwältigt und hätte nicht mit so viel positivem Feedback gerechnet. Dieses Projekt werde ich künftig als Meilenstein in meiner Karriere bezeichnen, welches mich unglaublich stolz macht. Ich selbst habe es mir anfangs nicht zugetraut und ja, ich hatte auch etwas Angst. Aber es hat mich reifen und wachsen lassen. Und: Es hat mir unfassbar Freude bereitet. Ich werde immer mit einem Gefühl der Dankbarkeit auf diese Zeit zurückblicken. (…) Ein ganz besonderer Dank geht an dich Axel, es war mir eine Ehre an deiner Seite spielen zu dürfen. (…) Wir alle haben sehr viele Menschen mit diesem Film berühren dürfen.“

Wer es am Samstag (25.01.) nicht geschafft hatte, sich den Film anzuschauen, findet ihn in der Mediathek zum Nachschauen.

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl