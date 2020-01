Victoria Beckham: „Empfinde ich mich als hübsch?“

Victoria Beckham hat lange Jahre Probleme damit gehabt, sich selbst zu akzeptieren. Das verriet die frühere „Posh-Spice“ dem Magazin „Harper’s Bazaar“.

In dem Interview sagte sie: „Es ist okay anders zu sein – warum sich anpassen? Es hat mich lange, wirklich lange Zeit gekostet, sodass ich erst jetzt mit 45 Jahren gemerkt habe, dass ich okay bin, wie ich bin.“ Und in ihren Augen ist sie nicht schön, also äußerlich gesehen. Beckham ergänzte: „Empfinde ich mich als hübsch? Nein, absolut nicht. Aber ich mache das Beste aus dem, was mir gegeben wurde.“

