Walk of Fame: Sam Smith freut sich für Lucien Grainge

Lucien Grainge, Musikmanager und CEO von “Universal Music”, hat vor kurzem einen Stern auf dem berühmtesten Gehweg der Welt, dem Walk of Fame erhalten. Und Sam Smith freut sich sehr für ihn.

Neben einem gemeinsamen Foto schrieb der Sänger auf „Instagram“: „Es war so wundervoll mit anzusehen, wie Sir Lucien Grainge seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten hat. Ich und viele andere Künstler sind so unglaublich dankbar für Ihre Hingabe und Leidenschaft und Nettigkeit. So verdient.“

Lucien Grainge ist übrigens maßgeblich an der Karriere von unter anderem Sam Smith, Rihanna, Sting und „The Rolling Stones“ beteiligt gewesen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos