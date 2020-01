Was läuft zwischen Rihanna und Drake?

Rihanna scheint ihr Single-Leben richtig auszukosten. Erst letzte Woche hat die Sängerin bekannt gegeben, dass ihre Beziehung zu Milliardär Hassan Jameel nach drei Jahren endgültig gescheitert sei. Kurz danach wurde sie mit Rapper A$AP Rocky gesichtet. Jetzt trifft sich Rihanna aber offenbar wieder mit einem alten Bekannten: Drake.

Ein Video ist auf „Twitter“ aufgetaucht, das die beiden gemeinsam hinter den Kulissen eines Benefiz-Konzertes zeigt. Den beiden wird ohnehin schon seit Jahren ein On-Off-Flirt nachgesagt. In einem Interview mit Ellen DeGeneres deutete Drake sogar selbst an, dass zwischen ihm in RiRi etwas gelaufen sei.

Drake gestand Rihanna bereits bei den VMAs 2016 öfentlich seine Liebe, ein Paar wurde aber nie aus ihnen. Bis jetzt?

Foto: (c) Landmark / PR Photos