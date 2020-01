Will Smith: Darum flucht er in seinen Songtexten nicht

Während viele Rapper mit Wörtern wie „F**k“, „Bi***h“ und „Motherf***r“ in ihren Texten um sich schmeißen, hält Will Smith sich damit zurück – und das macht er nur seiner Großmutter zuliebe.

In der „Late Night“-Show erzählte der Musiker: „Ich war zwölf Jahre alt, als ich mit dem rappen anfing. Ich hatte mein Rap-Buch und schrieb mir Dinge auf und hatte all meine kleinen Kraftausdrücke in meinem Rap-Buch. Meine Großmutter hat mein Rap-Buch gefunden. Sie hat sich umgedreht und nichts dazu gesagt. Sie schlug die letzte Seite auf und schrieb dort: ‚Lieber Willard, wahrlich intelligente Menschen nutzen solche Worte nicht, um sich auszudrücken. Bitte zeig der Welt, dass du so klug bist, wie wir denken, dass du es bist. In Liebe, Gigi.‘ Ich habe das gelesen und dachte mir: ‚F***k!‘“

Übrigens: Will Smith ist in den Neunzigern sehr eifersüchtig auf Tupac gewesen, vor allem, da seine Frau Jada so gut mit dem Rapper befreundet war.

