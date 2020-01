Wincent Weiss: Das ist für ihn Urlaub

Jeden Tag schon mit dem Cocktail in der Hand aufstehen, schlemmen bis man ins Fress-Koma fällt und den ganzen Tag nur faul am Strand liegen. So sieht für viele Menschen der Urlaubsalltag, doch nicht so für Wincent Weiss.

Der Sänger ist aktuell mit seinem Kumpel Kevin Zambara in Indien unterwegs und dabei nicht untätig. In seiner „Instagram Story“ sagte Weiß: „Kein Fleisch, kein Alkohol und jeden Tag zum Sport – Urlaub!“

Insgesamt zweieinhalb Wochen ist Wincent Weiss übrigens in Indien unterwegs und lässt seine Fans via „Instagram“ an seinem Urlaub mit teilhaben.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music