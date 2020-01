Wincent Weiss: „Ich bin nicht weg, ich bin nur…“

Wincent Weiss ist in der letzten Zeit eher etwas inaktiv auf „Instagram“ gewesen. Und da das seine Fans nicht so von ihm gewohnt sind, hat der Sänger in seiner Story mal ein kurzes Update gegeben.

In einem Video erzählte er: „Wir sind gerade so grundsätzlich am Planen, was das Jahr so ansteht, was man machen kann. Ich plane mit Kevin ganz, ganz viel, was wir an Mucke machen können. Wir wollen auf jeden Fall neue Songs schreiben und viel im Studio sein dieses Jahr. Was wir live machen können 2020 und 2021 schon. Also es ist gerade ganz, ganz viel Meetings, rumsitzen, quatschen und relativ trockenes Zeug machen. Deswegen ist es gar nicht so spannend. (…) Aber ich habe auf jeden Fall Bock, wieder super kreativ zu sein!“ Zudem berichtete Weiss, dass er schon nächste Woche mit seinem Kumpel Paul für zweieinhalb Wochen nach Indien fliegt. Und abschließend fügte der 26-Jährige noch hinzu: „Ich wollte euch nur wissen lassen, ich bin nicht weg, ich bin nur ein gerade bisschen am 2020 planen und hoffe, dass wir ein genauso geiles Jahr haben werden wie letztes Jahr!“

2019 ist nämlich für Wincent Weiss ein richtig gutes Jahr gewesen.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin / Universal Music