Wollen Miley Cyrus und Cody Simpson Kinder?

Seit Oktober ist Miley Cyrus mit Cody Simpson zusammen. Nach der zerbrochenen Ehe mit Liam Hemsworth und der Liaison und anschließenden Trennung von Kaitlyn Carter ist sie wieder glücklich vergeben. Dabei sind nicht nur die Familien der beiden überzeugt, dass sich die richtigen Partner gefunden haben. Auch das Paar selbst beweist immer wieder mit öffentlichen Liebesgestädnissen, dass es auf Wolke sieben schwebt.

Ob die beiden bereits über Kinder nachdenken, hat Simpson jetzt in einem Gespräch in der „The Kyle and Jackie O Show“ verraten. Auf diese Frage antwortete der 23-Jährige aber nur: „Noch nicht, Kumpel.“ Host Kyle Sandilands packte noch einen drauf und fragte, ob die beiden denn verhüten würden. Darauf kam: „Ich bin vorsichtig. Ich bin ein sehr vorsichtiger Kerl.“

Also keine Kinder in naher Zukunft, nur kreative Geburtstagswünsche von Miley für ihre Patentante Dolly Parton.

