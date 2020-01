Xavier Naidoo macht bei „DSDS“ weiter

Xavier Naidoo weicht nicht von Dieter Bohlens Seite. Der Sohn Mannheims wird auch dieses Jahr als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen sein.

Über seine zweite Staffel an der Seite des Poptitans sagte er laut „vip.de“: „Meine erneute Mitwirkung bei der 17. ‚DSDS‘-Staffel hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon sehr auf die Folgen ab Januar.“ Da ist Naidoo gut informiert. „DSDS“ wird ab dem 04. Januar 2020 auf „RTL“ ausgestrahlt.

Was ihn so sehr am Castingshow-Format reizt, erklärte er vor einem Jahr in einem Interview.

Foto: (c) MG RTL D / Stefan Gregorowius