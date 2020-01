Zane Lowe lobt Billie Eilish

Zane Lowe hat im Interview mit dem „NME“-Magazin das musikalische Jahr 2019 Revue passieren und dabei Billie Eilish gelobt. Die 18-jährige Sängerin ist für den DJ demnach die außergewöhnlichste Musikerin des vergangenen Jahres. Ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” hat große Erfolge erzielt. Zane Lowe nannte es „die Platte des Jahres“.

Alexander Zane Reid Lowe ist ein neuseeländischer Radio-DJ, Live-DJ, Plattenproduzent und Fernsehmoderator.

Zane Lowe sagte im Interview auch, dass sich das Jahr 2019 seit langer Zeit wieder um Musik der 80er Jahre drehte.

