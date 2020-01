Zane Lowe über das musikalische Jahr 2019

Zane Lowe hat mal das musikalische Jahr 2019 Revue passieren lassen.

Im Interview mit dem „NME“-Magazin sprach der 46-jährige DJ über den überraschendsten Trend im Bereich Sound. Er meinte: „Ich würde sagen, dass es sich 2019 nach langer Zeit wieder um Musik aus den 80ern handelte. Ich meine, in dem Sinne, dass die 80er ein merkwürdiges Jahrzehnt und eine ängstliche Zeit waren, und dass sich das in der Popmusik widerspiegelte. Es gab New Wave, zusammen mit eigenartigen Keyboards und disharmonischen Hooks und Hauptmelodien über sonderbare Rhythmen. Synthesizer waren mit am wichtigsten, aber keiner wusste, wie man sie richtig einsetzt, deshalb war es wirklich komisch. Heutzutage kann man dasselbe ängstliche Experimentieren hören.“

Alexander Zane Reid Lowe ist ein neuseeländischer Radio-DJ, Live-DJ, Plattenproduzent und Fernsehmoderator.

