Zayn Malik spendet für krebskrankes Kind

Zayn Malik hat sich von seiner großzügigen Seite gezeigt: Der Sänger hat 10.000 Pfund für die dringend notwendige Krebsbehandlung eines jungen Mädchens namens Caitlin Robins gespendet. Dies kann man auf ihrer „GoFundMe“-Webseite sehen.

Die Mutter der Fünfjährigen ließ laut „contactmusic.com“ dazu verlauten: „Ich bin am Morgen aufgewacht, um mein Baby zu sehen und ich dachte, ich könnte auch gleich die Webseite checken, da wir nur noch 10 Pfund brauchten, um 2.000 Pfund zu haben. Und als ich nachschaute, war dort mehr als 12.000 Pfund. Ich konnte nicht glauben, was ich dort sah. Ich möchte Zayn Malik so sehr danken, aber ich weiß nicht, wie ich mit ihm in Kontakt treten kann. Ich bin ihm einfach so dankbar.“

Bei Zayn Malik läuft es übrigens privat sehr gut. Er soll wieder mit seiner Ex Gigi Hadid zusammen sein.

Foto: (c) PR Photos