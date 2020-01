Zayn Malik und Gigi Hadid: Wieder ein Paar?

Zayn Malik und Gigi Hadid können offenbar nicht ohne einander. Der Musiker und das Model sollen wieder ein Paar sein.

Am Samstagabend (11.01.) feierte Malik nämlich in New York Citiy in seinem 27. Geburtstag hinein und Hadid war dabei an seiner Seite, wie die „Daily Mail“ mit etlichen Fotos belegte. Demnach liefen die beiden Arm in Arm in das italienische Restaurant Buco, wo sie von ihrer Schwester Bella Hadid und Sängerin Dua Lipa erwartet wurden. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Bereits über die Feiertage kamen erstmals Gerüchte über eine erneute Liebschaft der beiden auf, als Gigi ein Rezept von Zayns Mutter nachkochte.

Foto: (c) PR Photos