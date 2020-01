Zayn Malik: Wieder mit Gigi Hadid zusammen?

Zusammen, getrennt, zusammen, getrennt. Bei Zayn Malik und Gigi Hadid ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Aktuell stehen die Zeichen mal wieder auf Liebescomeback!

Hadid postete auf „Instagram“ ein Foto, das sie beim Kochen eines Currys zeigt. So weit, so unspektakulär. Allerdings verriet ihre Bildunterschrift, dass sie in der Küche im Hause Malik stand. Die 24-Jährige schrieb: „Mariniere gerade Hähnchen für mein Lieblingsessen! Mama Maliks Chicken Curry Pasta Salat. Hoffentlich teilt sie das Rezept irgendwann mit der Welt.“ Bei so viel Lob ist es nur logisch, dass die Mutter des Sängers dieses Foto ebenfalls hochlud. Und nicht nur das: Mama Malik postete dazu noch ein Video, in dem das Model verrät, dass ihr Lieblingsrestaurant das Haus Zayns sei. Tja, Liebe geht bekanntlich auch durch den Magen.

Die ersten Anzeichen, dass zwischen Zayn Malik und Gigi Hadid wieder etwas laufen könnte, gab es übrigens schon im November.

Foto: (c) PR Photos