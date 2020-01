„ZZ Top“ veröffentlichen ihre Doku auf DVD

Für Anfang 2020 haben „ZZ Top“ ein Highlight für ihre Fans parat: Am 28. Februar veröffentlicht die legendäre Rockband ihre Dokumentation mit dem Titel „ZZ Top: That Little Ol‘ Band from Texas“ auf DVD, Blu-ray und digital.

Darin präsentieren sie laut „Universal Music“ ihre unglaubliche Bandgeschichte mit bisher unveröffentlichtem Videomaterial und Interviews. Zudem ist in der Doku auch ein 21-minütiger Mitschnitt von ihren Shows aus den Jahren 1976 und 1981 zu sehen. Ein absolutes Muss also für jeden „ZZ Top“-Fan!

Seit 50 Jahren schon rocken „ZZ Top“ die großen Bühnen der Welt und das mit großem Erfolg.

Foto: (c) Warner Music