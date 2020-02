„5 Seconds of Summer“: Neues Album kommt am…

Ein neues Album von „5 Seconds of Summer” steht in den Startlöchern. Wie „Universal Music“ berichtet, erscheint die Platte am 27. März und trägt den Titel „Calm“. Darauf befinden sich unter anderem die Singles „Easier“ und „Teeth“ sowie der aktuelle Song „No Shame“.

Luke Hemmings sagte über das kommende Album: „Dass eine Band es zu vier Alben geschafft hat, ist keine kleine Sache, aber sich neu zu erfinden und konstant unsere Songschreibefähigkeit anzuschieben und mit Musik aufzuwarten, die uns noch nie stolzer gemacht hat, macht mich so glücklich, bei ‚5 Seconds of Summer‘ zu sein. ‘Calm‘ beschreibt die Reise durch das Leben eines jungen Mannes im Guten wie im Schlechten. Wir sind alle Menschen und wir alle machen Fehler. Manchmal verletzen wir diejenigen, die wir lieben und unausweichlich auch uns in dem Prozess.“

Hier die Tracklist der Deluxe-Edition:

1. Red Desert

2. No Shame

3. Old Me

4. Easier

5. Teeth

6. Wildflower

7. Best Years

8. Not In The Same Way

9. Lover Of Mine

10. Thin White Lies

11. Lonely Heart

12. High

13. Easier (Live From The Vault)

14. Teeth (Live From The Vault)

15. No Shame (Live From The Vault)

