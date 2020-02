50 Cent ist immer noch sauer wegen Grammy-Verlust gegen „Evanescence“

Es ist schon 16 Jahre her, doch 50 Cent ist immer noch sauer, dass er 2004 bei den Grammys in der Kategorie „Bester Neuer Künstler“ gegen „Evanescence“ verloren hat.

Als der Rapper letzte Woche seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, meinte er laut „Hip Hollywood“ in seiner Dankesrede: „Man hat das größte Debüt eines Hip-Hop-Albums, aber man bekommt nicht die Trophäe als bester neuer Künstler. Die Trophäe als bester neuer Künstler haben sie ‚Evanescence‘ gegeben. Könntet ihr mal ‚Evanescence‘ für mich finden? Ich habe ‚Evanescence‘ seit dem Abend nicht mehr gesehen, seit der Nacht, in der sie diese Trophäe bekamen.“

„Evanescence“ gehen übrigens gemeinsam mit „Within Temptation“ auf Tour. Im Rahmen dessen kommen sie auch im April nach Deutschland.

