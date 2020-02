7 Stunden „Rammstein“-Folter

Ja, „Rammstein“ polarisieren, ja, „Rammstein“ haben viele Fans und trotzdem kommt der Punkt, an dem man die Musik nicht mehr hören kann.

In einem Stadion in Budapest wurde der „Rammstein“-Song „Deutschland“ in abartiger Lautstärke ganze sieben Stunden lang in Dauerschleife gespielt. Der Song dröhnt durch die nahe gelegenen Wohngebiete und brachte die Bewohner fast zum durchdrehen. Bei der Polizei gingen laut „Euronews“ mehrere Beschwerden ein, schließlich liegt das Stadion in der Innenstadt. Grund war ein technischer Fehler. Eigentlich sollte das ganze nur ein Tontest für ein kommendes Länderspiel der ungarischen Nationalmannschaft sein. Doch aufgrund des Fehlers ging dieser von acht Uhr abends bis drei Uhr morgens.

Die Verantwortlichen baten später für den Vorfall um Entschuldigung und versicherten, dass so etwas nicht noch einmal vorkommen werde.

Foto: (c) Universal Music / Jes Larsen