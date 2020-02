Adele tritt bei Trauung auf

Adele hat ja bekanntlich einiges abgenommen und zeigte sich mit Traumfigur und engem Kleid bei den Oscars. Mit ihrer Figur raubte die 31-Jährige sicher so manch einem den Atem.

Auch in einem Londoner Pup zeigte sich die Grammy-Gewinnerin jetzt in einem hautengen Oberteil. Die Sängerin führte im „The Mason’s Arms“ durch die Trauung ihrer Freundin Laura Lee Dockrill, die in Großbritannien eine bekannte Autorin ist. Doch Adele trat dabei sogar auf, wie verschiedenen Post auf „Instagram“ zu entnehmen ist. Sie schmetterte ihren Hit „Rolling in the deep“ stimmgewaltig und beeindruckend wie eh und je.

Adele soll übrigens über 40 Kilo verloren haben, und zwar mit der Sirtfood-Diät, wie die „Daily Mail“ kürzlich berichtete. Dabei sollen sogar Rotwein und dunkle Schokolade mit einem möglichst hohen Kakao-Gehalt erlaubt sein.

Foto: (c) Beggars Group / Alasdair McLellan