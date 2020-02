Alanis Morissette: Ran an die Tickets

Wer Alanis Morissette dieses Jahr live erleben möchte, muss jetzt ganz schnell sein.

Zum 25-jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums „Jagged Little Pill“ geht die Sängerin auf Tour und macht im Rahmen dessen auch in Deutschland halt – allerdings nur für ein einziges Konzert. Wie der „Rolling Stone“ berichtet, tritt Morissette am 29. Februar in der Alten Kongresshalle in München auf und wird dort ihre Songs wie „Ironic“ und „You Oughta Know“ zum Besten geben, mit denen sie berühmt wurde. Der Kartenvorverkauf startete demnach gestern (13.02.) um 10 Uhr unter „livenation.de/artist/alanis-morissette“.

Alanis Morissette hat übrigens auch neue Musik in Petto. Am 01. Mai erscheint ihr neues Album „Such Pretty Forks“.

Foto: (c) Williams & Hirakawa / Sony Music