Alec Benjamin: Einziges Konzert in Österreich

Im Sommer kommt Alec Benjamin nach Europa und dabei macht er auch im deutschsprachigen Raum halt – allerdings nur an einem einzigen Termin.

In seiner „Instagram Story“ hat der US-Sänger jetzt ein Konzert in Österreich angekündigt. Demnach tritt er am 14. Juli im Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer in Wien auf. Der Kartenvorverkauf läuft gestern (25.02.) um 10 Uhr unter „oeticket.com“ an.

Ab jetzt ist Alec Benjamin übrigens gemeinsam mit Lewis Capaldi auf Tour unterwegs.

Foto: (c) Jimmy Fontaine / Warner Music